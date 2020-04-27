Телеканал НТВ покажет основанный на реальных событиях фильм Шугалей, рассказывающий о работе российских социологов в Ливии. Премьера состоится 1 мая в 21.00.

Телеканал НТВ покажет основанный на реальных событиях фильм "Шугалей", рассказывающий о работе российских социологов в Ливии. состоится 1 мая в 21.00.В основу сюжета легла реальная история о командировке социолога Максима Шугалея и его переводчика Самера Суэйфана в Триполи, подконтрольный так называемому Правительству национального согласия.В ходе исследований россияне выяснили, что местное правительство не просто сотрудничает с террористическими группировками, а управляется ими. Чтобы не выпустить информацию за пределы республики, социологов похитили боевики группировки RADA (входит в силовой блок ПНС) и поместили в нелегальную тюрьму "Митига" в окрестностях Триполи.Вопиющее нарушение прав человека в Ливии не осталось незамеченным в России. Известные общественники организовали серию пикетов у ливийского посольства в Москве. Фильм "Шугалей" поможет привлечь к ситуации с российскими социологами еще больше внимания. Главные роли исполнили Кирилл Полухин и Олег Абалян, режиссер – Денис Нейманд.Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич Максима Шугалея и Самера Суэйфана самоотверженными русскими героями и профессионалами своего дела. Помимо телеканала НТВ фильм "Шугалей" покажут все популярные онлайн-кинотеатры.