Марата Башарова могут лишить Государственной премии и звания заслуженного артиста Татарстана. Соответствующую петицию создали пользователи Сети, сообщает . Причиной стало признание ..

Марата Башарова могут лишить Государственной премии и звания заслуженного артиста Татарстана. Соответствующую петицию создали пользователи Сети, сообщает .Причиной стало признание актера в домашнем насилии. В эфире программы "Секрет на миллион" Марат Башаров рассказал, что избил свою жену Елизавету Круцко. Также стало известно, что артист поднимал руку на бывших возлюбленных Екатерину Архарову и Елизавету Шевыркову."Марат Башаров – абьюзер. Свою вторую жену, Екатерину Архарову, в 2014 году он избил до состояния комы", – заявил автор петиции. Также в документе указано, что в отношении артиста следует возбудить два уголовных дела.