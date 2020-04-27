Прошедшая неделя была трудной. Стало понятно, что коронавирус — куда более сложный вызов для человечества, чем ожидалось ранее. Россия не исключение. Мы по-прежнему все еще идем в гору, число заболевших растет, а число выздоравливающих все еще меньше тех, кто попадает в больницы.

Прошедшая неделя была трудной. Стало понятно, что коронавирус — куда более сложный вызов для человечества, чем ожидалось ранее. Россия не исключение. Мы по-прежнему все еще идем в гору, число заболевших растет, а число выздоравливающих все еще меньше тех, кто попадает в больницы. Растет и число тяжелых случаев. Больницы строятся и перепрофилируются ударными темпами, врачи и медперсонал работают самоотверженно и с перегрузками, но, по крайней мере, в ближайшие дни проще не будет.Вирус коварен и мстит за беспечность. Погибших от COVID-19 в мире на сегодня уже более 200 000 человек. График роста числа заболевших в России очень тревожный. И все же эта кривая вверх, крутизна ее подъема зависят от нашего коллективного поведения, от нашей дисциплины, от нашего единства и нашей решимости сообща противостоять нежданной напасти. Вот как оценивает ситуацию глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус."Многие страны до сих пор на начальной стадии эпидемии, и некоторые, столкнувшиеся с вирусом ранее, видят возобновление случаев. Не совершайте ошибку, нам предстоит долгий путь. Этот вирус будет с нами долгое время", — заявил Гебрейесус.Ситуация в России также неравномерна. Если в Москве пик суточной прибавки заболевших был 18 апреля плюс 3 570 человек, а на этой неделе цифры только меньше, то в регионах эпидемия все еще нарастает. Владимир Путин говорит об этом со всей откровенностью."Число граждан, заразившихся коронавирусом растет. И не только в Москве, которая первой столкнулась с угрозой. Но мы с вами понимали, знали, готовились к этому, знали, что эпидемия начнет проникать в другие регионы. Это, к сожалению, тоже произошло. Этот процесс за счет профилактических мер нам все-таки удалось несколько притормозить, сдержать. Но, к сожалению, инфекция, зафиксирована уже во всех 85 субъектах Федерации", — отметил глава государства.Президент напомнил, что Россия пика заболеваемости коронавирусом еще не достигла: "Как говорят специалисты, пик заболеваемости еще впереди. И теперь нам нужно сделать все, чтобы сгладить этот пик, сократить срок прохождения через так называемое плато, когда фиксируется наибольшее число новых заражений".Формально срок самоизоляции и нерабочих дней в России, определенный президентом, заканчивается 30 апреля. Но, судя по тому, как развивается эпидемия, самое время настраиваться на то, что режим самоизоляции продолжится и в мае.Да, надоело. Да, устали, тяжело, накопились дела. Но слишком большой путь уже пройден, и стоит набраться терпения пройти его до конца, чтобы потом не вляпаться во вторую волну эпидемии, пустив все насмарку. Именно поэтому специалисты просят главу государства продлить режим самоизоляции еще на один инкубационный период — третий по счету. То есть минимум еще две недели."Сегодня мы находимся в фазе жестких ограничительных мер. Всего два инкубационных периода для этого заболевания, два для того, чтобы остановить, окончательно быть уверенным, что мы проходим точку невозврата, этого крайне мало", — уверена Главный санитарный врач Анна Попова.А вице-премьер Татьяна Голикова 24 апреля провела совещание с ведущими российскими вирусологами и инфекционистами, об итогах которого обещала доложить президенту России."Здесь очень важны те меры, которые были озвучены, но главное — наше движение вперед должно сопровождаться уверенностью наших граждан, что надо потерпеть. Мы благодарим вас, и по завершении этого совещания доложим с Анной Поповой, президенту и председателю правительства о ваших соображениях к стратегии ограничительных мер", — сказала Голикова.