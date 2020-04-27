В Киеве международный семинар о влиянии секса на положительные эмоции человека. Лектор прочитав лекцию обращается к огромной аудитории:
-А теперь, уважаемые коллеги, проведём эксперимент, просьба отнестись внимательно! Пусть поднимут руки те кто занимается сексом 6 раз в неделю?!
Руки поднимают 50% аудитории, все мужики кровь с молоком, весёлые, крепкие, на лицах улыбки, глаза горят, никакой отрешённости от мира. Профессор:
-Вы видите, видите? Что и требовалось доказать! А теперь, те, кто 2-3 раза в неделю?!
15% аудитории поднимают руки, глаза тускловаты, но задор виден, спокойны, но кое-где мелькают улыбки.
-Вы видите, вот так вот.
И совершенно входя в раж примеров, говорит:
-А теперь, поднимите руки те кто трахается раз в полгода (типа редко)?!
Из дальне
еще анекдот!