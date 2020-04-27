27.04.2020

2020-04-27 09:10:03

Страшная авария произошла на трассе М7 во Владимирской области

Серьёзное ДТП произошло сегодня ранним утром в Собинском районе. По информации регионального МЧС, около 4.20 на 158 км федеральной трассы М7 "Волга" столкнулись большегруз и "Газель". Спасателям пришлось производить деблокировку пострадавших. Всего в ликвидации последствий ДТП принимало участие 13 человек, 4 единицы техники. Информация о пострадавших и причинах аварии уточняется.