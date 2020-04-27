Америка остается главным поставщиком заболевших коронавирусом в общемировую статистику - 900 тысяч. Треть всех заразившихся на планете и четверть всех смертей приходятся именно на США.

Автор: Дмитрий КиселёвАмерика остается главным "поставщиком" заболевших коронавирусом в общемировую статистику — 900 тысяч. Треть всех заразившихся на планете и четверть всех смертей приходятся именно на США. Ситуация тяжелая. Президент Трамп разве что за соломинку не хватается, чтобы все исправить. Недавно решил обнадежить американцев новым бесплатным средством борьбы с коронавирусом. Заявил, что солнечный свет может убить вирус за минуту. И как это раньше никто не додумался?! Да взять хотя бы Африку. Солнца там хоть отбавляй, а эпидемия нарастает. Значит, не все так просто, как хотелось бы Трампу.Да и в разных американских штатах уровень заболеваемости сильно отличается. Там, где вирус не успел разгуляться, требуют ослабить карантинные меры. Предприятия простаивают, бизнес замер. Число безработных растет с каждым днем — сейчас их уже 33 миллиона человек или 20%. В 1933 году, во время Великой депрессии, уровень безработицы достигал 25%. Эксперты предполагают, что в ближайшие недели США этого показателя достигнет.Лауреат Нобелевской премии по экономике Джозеф Стиглиц прямо говорит, что Трамп ведет Америку к новой Великой депрессии. "Число тех, кто обращается в "продовольственные банки", просто огромно и превышает возможности в обеспечении их. Это как страна третьего мира. Государственная система социальной защиты не работает. Если предоставить все Дональду Трампу и Митчеллу Макконнеллу, лидеру республиканцев в Сенате, у нас будет Великая депрессия. Если бы у нас была надлежащая структура политики, мы могли бы с легкостью ее избежать ", — уверен Стиглиц.С таким неприятным багажом Дональд Трамп приближается к президентским выборам, которые пройдут в США менее чем через пол года и которые он еще недавно рассчитывал с легкостью выиграть.Денис ДавыдовСобираться толпой во время карантина нельзя, но автопробеги никто не запрещал. Недовольные политикой Трампа, выстроившись в колонну, проезжают мимо Белого дома. Плакатами и клаксонами выражают свое недовольство. Ударить автопробегом по разгильдяйству решили три десятка жителей соседних со столицей штатов."Трамп лжет! Люди умирают! Это национальный кризис системы здравоохранения, и он был создан администрацией Трампа. То, что происходит в Америке сейчас, — это ужасно. Он не отреагировал быстро, и это привело к росту смертей", — уверены люди.Погибших — уже под 55 тысяч. Коронавирус убил почти столько же американцев, как и война во Вьетнаме. К столичному Trump Hotel недовольные подвозят мешки для трупов. "Это символизирует мертвых людей, которых президент США убил своей некомпетентностью", — говорят американцы.В это же время Трамп в Белом доме вслух размышлял, чем лучше лечить заболевших: светом или дезинфекторами. Не самый удачный рецепт пресса разнесла на цитаты. Президент оскорбился. Следующий день брифинг вместо двух часов продолжался 20 минут, 25 апреля Трамп вовсе не вышел к прессе."Лживые СМИ задают только враждебные вопросы, а затем отказываются сообщать правду или точные факты. Они получают рекордные рейтинги, а американцы получают только лживые новости. Это не стоит времени и усилий", — заявил Трамп.Строчить в Twitter он, конечно, продолжит. Но брифинги были для Трампа сеансом пусть и односторонней, но связи с избирателем. Эпидемия не дает, как раньше, собирать стадионы, а народ за полгода до выборов ждет объяснений. В январе безработица была рекордно низкой, а уже в апреле цифры, как в Великую депрессию: 26 миллионов американцев коронавирус оставил не удел."Для защиты наших выдающихся американских рабочих, я подписал указ о временной приостановке иммиграции в США. Безработные американцы будут первыми в очереди на работу, когда наша экономика вновь откроется. Было бы несправедливо, если бы их заменили иммигранты", — считает Трамп.Исключение — для медработников и сельхозрабочих — их в Штаты пропустят. Пауза в приеме иммигрантов — на два месяца. А Washington Post утверждает: это надолго, в стране, построенной иммигрантами, президент ставит крест на мультикультурализме. Но если пресса демократов цепляется к словам Трампа, республиканские медиа его оппонента Байдена хватают за место побольнее. Это обвинения в сексуальных домогательствах.Домогался своей помощницы почти 30 лет назад. Не раньше, не позже, а за полгода до выборов Тара Рид решила обо всем рассказать. В 90-х на тогда еще сенатора Байдена не могли найти управу. Мать девушки в 1993-м звонила на телевидение. Байден за последнее время трижды был в эфире СNN, но журналисты ни разу не спросили его об обвинениях в домогательстве.Впрочем, партийная вражда не мешает демократам и республиканцам одним фронтом нападать на других. Китай и всемирную организацию здравоохранения во всех бедах обвиняет президент, губернатор Нью-Йорка его поддерживает.И, конечно, не Китай и не ВОЗ виноваты в том, что для поселений индейцев в Аризоне, Юте, Нью-Мексико нет оборудования. По резервации, где 200 тысяч человек, коронавирус ползет быстрее, чем по мегаполисам. Здесь не могут мыть руки по 20 секунд — водопровода нет, а половина домов еще и без света.Врачи — на пределе. На их фронте — без перемен. Штаты уверенно подходят к отметке в миллион заболевших, плюсуя ежедневно по 30 тысяч новых случаев.21-й день ада, подытожит на пресс-конференции губернатор Нью-Йорка. Жители Мэриленда его не услышат. Разъединенные штаты Америки, где под одним звездно-полосатым флагом кому-то страшно на улицу выйти, а кому-то срочно работа нужна.Аляска, Оклахома, Джорджия — три штата, которые первыми начали раскручивать гайки. Несмотря на рост числа заболевших, губернаторы там открыли спортзалы, парикмахерские. Со следующей недели откроют рестораны, кинотеатры.За тем, как единичные штаты возвращаются к нормальной жизни, Америка следит в прямом эфире и с опаской. Спешка со снятием карантина может дать вторую волну эпидемии. И, кстати, многие бизнесмены это понимают. Им разрешили открыться, но они слушают не губернаторов, а врачей.Полвека казино Лас-Вегаса не закрывались ни днем, ни ночью, и вот ставок больше нет. Столы пустые, у автоматов — никого. Мэр города настаивает: пора вернуться к игре. Но в штате — 4 тысячи заболевших, сотни смертей, и персонал не готов играть "русскую рулетку".Эпидемия и безработица привели тысячи американцев в очереди за бесплатными продуктами. Туда, где раньше толпились бездомные, сейчас с ночи подъезжают на машинах безработные. Ученые предупредили: если эпидемия и дальше будет развиваться, 17 миллионов американцев начнут голодать.