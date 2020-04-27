При необходимости обращения в подразделения полиции гражданам необходимо строго соблюдать требования ограничительных мероприятий.
В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией УМВД России по Владимирской области рекомендует гражданам принимать решение о способах обращения за получением государственных услуг с учетом складывающейся сегодня обстановки.
В настоящее время имеется возможность отложить решение ряда вопросов на будущее. При необходимости обращения в подразделения полиции региональное УМВД просит соблюдать требования ограничительных мероприятий и пользоваться предварительной записью на электронном сервисе www.gosuslugi.ru.
УВМ УМВД России по Владимирской области обращает внимание, что в настоящее время в целях соблюдения прав и свобод иностранных граждан и лиц без гражданства территориальными органами МВД России на районном уровне организован прием документов для продления срока действия имеющихся виз до 90 дней, независимо от цели въезда в Российскую Федерацию, в связи с невозможностью выезда с территории Российской Федерации. В случае обращения иностранных граждан, прибывших на территорию Российской Федерации в порядке, не требующем получения визы, в том числе в соответствии с международными договорами Российской Федерации о краткосрочных безвизовых поездках для отдельных категорий граждан, будут приниматься решения о продлении срока временного пребывания до 90 дней на основании мотивированного заявления (в произвольной форме) о продлении срока временного пребывания.
Актуальные графики работы подразделений по вопросам миграции территориальных органов УМВД России по Владимирской области размещены на официальном интернет сайте УМВД России по Владимирской области.
В региональных подразделениях Госавтоинспекции также предприняты дополнительные меры, направленные на защиту граждан и сотрудников от распространения коронавирусной инфекции.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18 апреля 2020 г. № 275 «О признании действительными некоторых документов граждан Российской Федерации» российские национальные водительские удостоверения, срок действия которых истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля текущего года, сохраняют свою действительность до их замены в порядке, который будет определен ведомственным нормативным правовым актом.
В связи с тем, что российские национальные водительские удостоверения, срок действия которых истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 г. включительно, являются действительными на территории Российской Федерации до их замены в установленном МВД России порядке, скорректирована правоприменительная деятельность.
Граждане, имеющие такие водительские удостоверения, не будут привлекаться к административной ответственности по статьям, предусматривающим наказание за управление транспортным средством, не имея соответствующего права (ч. 1 и 3 статьи 12.7, ч. 3 статьи 12.8, ч. 2 статьи 12.26, статья 12.32 КоАП РФ).
УМВД России по Владимирской области обращают внимание, что в каждом случае обращения граждан за получением государственных услуг они будут предоставлены в установленном законом порядке!