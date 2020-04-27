При необходимости обращения в подразделения полиции гражданам необходимо строго соблюдать требования ограничительных мероприятий.

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией УМВД России по Владимирской области рекомендует гражданам принимать решение о способах обращения за получением государственных услуг с учетом складывающейся сегодня обстановки.В настоящее время имеется возможность отложить решение ряда вопросов на будущее. При необходимости обращения в подразделения полиции региональное УМВД просит соблюдать требования ограничительных мероприятий и пользоваться предварительной записью на электронном сервисе www.gosuslugi.ru.УВМ УМВД России по Владимирской области обращает внимание, что в настоящее время в целях соблюдения прав и свобод иностранных граждан и лиц без гражданства территориальными органами МВД России на районном уровне организован прием документов для продления срока действия имеющихся виз до 90 дней, независимо от цели въезда в Российскую Федерацию, в связи с невозможностью выезда с территории Российской Федерации. В случае обращения иностранных граждан, прибывших на территорию Российской Федерации в порядке, не требующем получения визы, в том числе в соответствии с международными договорами Российской Федерации о краткосрочных безвизовых поездках для отдельных категорий граждан, будут приниматься решения о продлении срока временного пребывания до 90 дней на основании мотивированного заявления (в произвольной форме) о продлении срока временного пребывания.Актуальные графики работы подразделений по вопросам миграции территориальных органов УМВД России по Владимирской области размещены на официальном интернет сайте УМВД России по Владимирской области.В региональных подразделениях Госавтоинспекции также предприняты дополнительные меры, направленные на защиту граждан и сотрудников от распространения коронавирусной инфекции.В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18 апреля 2020 г. № 275 «О признании действительными некоторых документов граждан Российской Федерации» российские национальные водительские удостоверения, срок действия которых истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля текущего года, сохраняют свою действительность до их замены в порядке, который будет определен ведомственным нормативным правовым актом.В связи с тем, что российские национальные водительские удостоверения, срок действия которых истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 г. включительно, являются действительными на территории Российской Федерации до их замены в установленном МВД России порядке, скорректирована правоприменительная деятельность.Граждане, имеющие такие водительские удостоверения, не будут привлекаться к административной ответственности по статьям, предусматривающим наказание за управление транспортным средством, не имея соответствующего права (ч. 1 и 3 статьи 12.7, ч. 3 статьи 12.8, ч. 2 статьи 12.26, статья 12.32 КоАП РФ).УМВД России по Владимирской области обращают внимание, что в каждом случае обращения граждан за получением государственных услуг они будут предоставлены в установленном законом порядке!