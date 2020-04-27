Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, оперативники установили автомобиль, на котором передвигался предполагаемый злоумышленник.

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» поступило сообщение о краже строительного инвентаря и металлического профиля с территории одной из городских организаций. Ущерб составил более 17 тысяч рублей.Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, оперативники установили автомобиль, на котором передвигался предполагаемый злоумышленник. В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и в городе Гусь-Хрустальный задержали подозреваемого в совершении кражи. Им оказался 37-летний местный житель.Полицейские выяснили, что в начале апреля текущего года у мужчины возник умысел на совершение кражи. Проникнув на территорию организации, он похитил металлический профиль. Также, взломав навесной замок на входной двери строительного вагона, совершил кражу строительного инвентаря. Похищенное имущество он вывез на автомобиле.Строительный инвентарь мужчина планировал оставить для личного пользования.Похищенное имущество было изъято полицейскими.В настоящее время следственным отелом МО МВД России «Гусь-Хрустальный» в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).