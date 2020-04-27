К середине мая Россия должна выйти на плато эпидемии COVID-19. Пресс-секратрь президента Дмитрий Песков дал понять, что ослаблять карантин из-за коронавируса можно будет к началу июня.

К середине мая Россия должна выйти на плато эпидемии COVID-19. Пресс-секратрь президента Дмитрий Песков дал понять, что ослаблять карантин из-за коронавируса можно будет к началу июня.В Кремле ожидаюь выхода на плато эпидемии коронавируса к середине мая. "В первый месяц лета, наверное, уже станет полегче", – сказал пресс-секретарь главы государства.Он напомнил, что критическа фаза эпидемии в Италии и Испании длилась примерно полтора месяца. Дольше это продолжаться не может, заметил Песков. Ранее СМИ сообщали, что продление карантина в России планируется до середины мая, а дальше возможна постепенная отмена ограничительных мер.Жизнь после эпидемии вернется в нормальное русло, а трудности быстро забудутся, заявил Песков. "Государству нужно будет помогать гражданам – и вы видите, что оно уже помогает", – сказал представитель президента в интервью газете "Аргументы и факты".При этом он отметил, что в борьбе с коронавирусом важно найти золотую середину: сохранить жизнь и здоровье людей и в то же время поддержать экономику. Именно поэтому президент Владимир Путин предоставил главам регионов широкие полномочия, пояснил Песков.Коронавирусом в России заразились более 80 тысяч человек. Из них около половины – в Москве. Режим всеобщей изоляции действует до 1 мая. Однако ряд СМИ анонсировали продление карантина до 12 мая.Тем временем Европа начала постепенную отмену ограничительных мер из-за коронавируса. Италия, Испания и Германия после прохождения пика эпидемии начали ослаблять карантин.