В Москве за минувшие сутки умер 31 человек с коронавирусом и сопутствующими заболеваниями. Таким образом, число умерших с коронавирусной инфекцией в Москве составило 435 человек.

В Москве за минувшие сутки умер 31 человек с коронавирусом и сопутствующими заболеваниями.По данным столичного оперативного штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, у всех скончавшихся был подтвержден диагноз "пневмония", и результат тестов на наличие инфекции был положительным.Таким образом, число умерших с коронавирусной инфекцией в Москве составило 435 человек, пишет ТАСС.В России на 26 апреля зафиксировано в общей сложности 80 949 случаев заражения, выздоровели 6 767 человек, умерли 747.