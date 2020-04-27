На базе Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии начала свою работу горячая линия по вопросам правильного питания во время пандемии коронавирусной инфекции.

На базе Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии начала свою работу горячая линия по вопросам правильного питания во время пандемии коронавирусной инфекции.Роспотребнадзор разъяснил основную цель создания этой линии — помочь всем желающим, которые находятся в режиме самоизоляции или на карантине, подобрать подходящий рацион для себя и своих детей. При обращении также можно будет узнать способы приготовления блюд.Консультировать по вопросам питания будут высококвалифицированные врачи-диетологи, доктора и кандидаты медицинских наук. Все обращения для граждан будут бесплатными, передает РИА Новости.Горячая линия работает ежедневно с 9.00 до 21.00 по московскому времени. Звонить можно по телефону: 8 (495) 150-95-41.