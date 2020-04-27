Появились данные о контрабандных схемах с участием экспрезидента Украины Петра Порошенко. Сенсационное заявление сделал бывший руководитель Грузии Михаил Саакашвили. Запись беседы с политиком появилась в одном из молдавских СМИ.

Появились данные о контрабандных схемах с участием экспрезидента Украины Петра Порошенко. Сенсационное заявление сделал бывший руководитель Грузии Михаил Саакашвили. Запись беседы с политиком появилась в одном из молдавских СМИ.Порошенко принимал личное участие в контрабанде на границе Украины с Приднестровьем, заявил Порошенко. Непризнанную республику политик назвал "серой зоной", в которой молдавские и украинские олигархи делают хорошие деньги.По словам Саакашвили, будучи губернатором Одесской области, он предлагал Порошенко изолировать Приднестровье, перекрыть сообщение с непризнанной республикой и тем самым заставить ее склонить голову перед Кишиневом. Но тогдашний президент Украины был в этом не заинтересован, уверяет политик."Потом я собрал информацию и понял, что у него есть свои личные и финансовые интересы, что он туда что-то возит", – рассказал Саакашвили в интервью молдавскогому телеканалу Jurnal TV.Политик заявил, что пытался решить проблему контрабанды и начал строить железную дорогу в обход Приднестровья. После этого он был отправлен в отставку. По словам Саакашвили, своей инициативой он затронул интересы украинских властей и лично Петра Порошенко.Михаил Саакашвили получил должность губернатора Одесской области в конце мая 2015 года, вскоре после инаугурации Порошенко. Спустя полтора года он ушел с поста главы региона и был вынужден уехать в Польшу.По всей видимости, Владимир Зеленский решил дать опальному политику еще один шанс. На днях появились сообщения, что ему экс-президенту Грузии предложили стать вице-премьером по реформам.