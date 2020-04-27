Житель города Лакинск неправомерно завладел автомобилем своего знакомого.

Отделом дознания ОМВД России по Собинскому району возбуждено уголовное дело в отношении 18-летнего жителя города Лакинск. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).В начале апреля, проходя мимо автомобиля своего знакомого в городе Лакинск, у молодого человека возник преступный умысел, направленный на совершение угона транспортного средства. Через незапертую дверь багажника он проник в салон автомобиля.Подозреваемый был задержан сотрудниками ГИБДД после совершения дорожно-транспортного происшествия на угнанном автомобиле. Вину в совершении преступления молодой человек признал полностью и пояснил, что похищать автомобиль не собирался, планировал только покататься.Санкции ч. 1 ст. 166 УК РФ предусматривают для виновного максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.