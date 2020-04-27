Важная дата - 75 лет исторической встрече на Эльбе. 25 апреля 1945-го в районе города Торгау, на полуразрушенном мосту через реку Эльбу, советские и американские солдаты пожали друг другу руки.

Автор: Дмитрий КиселёвВажная дата — 75 лет исторической встрече на Эльбе. 25 апреля 1945-го в районе города Торгау, на полуразрушенном мосту через реку Эльбу, советские и американские солдаты пожали друг другу руки. По случаю знаменательной годовщины президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп выступили с совместным заявлением. В нем есть и такие слова: "Дух Эльбы является примером того, как наши страны могут отложить в сторону противоречия, выстроить доверие и сотрудничать во имя общей цели. Давая сегодня отпор наиболее серьезным вызовам XXI века, мы отдаем дань уважения доблести и мужеству всех тех, кто вместе сражался для разгрома фашизма. Их героический подвиг никогда не будет забыт".Приближается 75-я годовщина Победы над фашизмом. Акция "Бессмертный полк" пройдет онлайн. Долгожданный парад на Красной площади обязательно состоится. Но позже. Однако малые парады для ветеранов возможны.Так, в Самарской области военнослужащие Центрального военного округа устроили мини-парад для Федора Ваганова, которому исполнилось 100 лет. Военные прошли торжественным маршем, а оркестр исполнил фронтовые мелодии.Онлайн-парад для ветерана Великой Отечественной войны Семена Козьмина провели Екатеринбурге. Под знаменитый марш "День Победы" трансляция парад велась на большом экране, за которой фронтовик наблюдал из окна своей квартиры.Праздничный онлайн-парад доставили к ветерану и в Новосибирске. Специально для 97-летнего фронтовика Михаила Мезина военнослужащие Новосибирского высшего командного училища прошли торжественным маршем под музыку военных лет в исполнении оркестра училища.Потрясающая новость пришла от российских поисковиков. В Тверской области обнаружена могила легендарного летчика Петра Еремеева, который совершил первый ночной таран немецкого бомбардировщика. Тогда отважный летчик сумел спастись на парашюте. А свой последний боевой вылет Петр Еремеев совершил 2 октября 1941 года. Был сбит фашистами и пропал в лесной глуши в Тверской области. И вот спустя 78 лет останки Героя найдены и должны быть перезахоронены со всеми воинскими почестями.Автор: Александр БузаладзеУ деревни Красуха в Степановом угле — глухие болота. Сюда и зверь не заходит. Где-то здесь 79 лет назад после ожесточенной воздушной схватки осенью 1941 года жестко приземлился боевой советский истребитель МиГ-3 старшего лейтенанта Петра Еремеева.Звено Еремеева, состоявшее из трех самолетов, приняло неравный бой."Немецкие документы свидетельствуют, что бой длился не менее 5 минут, а для воздушного боя это достаточно долгое время, и за эти 5 минут трое советских летчиков были сбиты", — рассказал Сергей Катков, эксперт Центра современной истории.А под Истрой но только двумя месяцами раньше и тоже ночью старший лейтенант Петр Еремеев не дал прорваться к Москве бомбардировщику Heinkel-111. В музее в городе Аша, на заводе, где трудился Герой до войны, хранятся записи.Июль 1941-го. Армады немецких бомбардировщиков рвутся к Москве. Советские летчики проявляют невиданный героизм в воздухе: за всю войну около 600 таранов. Ненависть к захватчику и ярость в бою. В Люфтваффе даже выходит циркуляр не допускать сближения с советскими самолетами ближе чем на 100 метров.Таранили и на земле — подвиг Николая Гастелло. На море — атака на судно. Геройски погиб экипаж бомбардировщика Виктора Носова. Известные боевые тараны и военные асы: Терехин, Хлобыстов, Ковзан. Самый яркий и известный — ночной таран Виктора Талалихина.В октябре 1941-го с разницей в три недели геройски погибнут оба — и Виктор Талалихин, и Петр Еремеев. Вот только место гибели и захоронения Петра Еремеева так и осталось неизвестным.Погост Серемуха у озера Селигер. Каждый здесь знает это место. 28 бойцов — братская могила — но нет фамилии Еремеев. А по документом похоронен здесь.Поисковик Алексей Наследников — его дядя Игорь в войну 11-летним мальчиком ходил по клюкву на болото с бабушкой — вспомнил, что видел в лесу хвост самолета.Героическая история летчика Петра Еремеева материализовывалась на глазах. Ров от падения в лесу, и в радиусе разбросаны части истребителя МиГ-3.Принципиальный момент и для историков, и для поисковиков — идентифицировать летчика-героя. Вот номер двигателя – 1954 — и номер самолета, на котором этот двигатель стоял по документам. Это подтверждает, что здесь нашли останки старшего лейтенанта Петра Еремеева. Позже выяснилось, что осенью 1941-го местные жители видели бой в небе и ходили к упавшему самолету.В ход идут металлоискатели, и уже совсем скоро- первые результаты. На глубине полутора метров накрытый кожаным регланом захоронен воин, и понятно, что летчик, у головы — летный шлемофон. Медальон расшифровали: Еремеев Петр Васильевич.По записям в немецких архивах восстановили картину воздушного боя. Шесть Messerschmitt против трех МиГов. Местные также вспомнили, что уже подбитый МиГ-3 Петра Еремеева скользил по верхушке леса, будучи горящим. Пилот уходил в сторону от линии фронта, но высоты не хватило — упал в лес.Еще одна эмоциональная находка того самого самолета МиГ-3 — это штурвал, за который последние секунды своей жизни держался Петр Еремеев и пытался выровнять машину над верхушками деревьев.Останки пилота эксгумировали отправили в том числе и на генетическую экспертизу. Части самолета, детали бережно моют, собирают для будущей экспозиции.На Новодевичьем кладбище — центральная аллея. На одном из самых заметных мест — пантеон славы защитников Москвы. Виктор Талалихин — авиация, Лев Доватор — кавалерия, Иван Панфилов — пехота. Уже совсем скоро Героя России старшего лейтенанта Петра Еремеева, как только решатся все формальности, перезахоронят на федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах.