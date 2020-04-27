27.04.2020

2020-04-27 21:05:04

Владимирцев нельзя назвать дисциплинированными

Средства индивидуальной защиты стали обязательными для жителей региона.

С сегодняшнего дня в силу вступили изменения в указе губернатора Сипягина об обязательном использовании средств индивидуальной защиты при посещении общественных мест. Как восприняли нововведения жители области - выясняла Мария Городская.

Вообще-то, это нарушение. Теперь в аптеку без медицинской маски зайти нельзя. Это ограничение прописано в дополнении к Указу губернатора от 17 марта. Они уже вступили в силу. Задача одна - не допустить распространение коронавирусной инфекции. Теперь без масок и респираторов нельзя посещать общественные места: это магазины, аптеки и аптечные пункты, автовокзалы, станции, остановки, троллейбусы, автобусы. Даже таксист не имеет права везти пассажиров без масок.

Гражданам старше 65-ти лет разрешено покидать квартиры, но ненадолго - только с 9 до 12 часов дня. Детям, даже если им уже 17 лет, без сопровождения взрослых выходить из дома запрещается. Правда, вынести мусор или выгулять собаку можно, но не дальше ста метров. Обращение за неотложной медицинской помощью также уважительная причина. Многие владимирцы с пониманием относятся к ограничениям.



- Как вы соблюдаете режим самоизоляции?

- Сидим дома. В магазин ходим раз в три дня.

- Скажите, а Ваши родные, знакомые, тоже соблюдают самоизоляцию?

- Да. Все сидят дома. Сестра работает на дому. Мама вообще пожилой человек, дома сидит, в деревне. Никуда не выходит,- говорит Ирина Карташова

Татьяна Васильева, сотрудница магазина: "Половина в масках, половина нет. Кто в перчатках, кто без. Мы что, должны стоять и людей выгонять? У нас и так покупательский поток снизился. Мы еще людей должны выгонять, что они без масок идут? У нас выручка упала. Нам народ нужен".

"На улице вирусы не летают, а в автобусе наденем маски".

К сожалению, жителей Владимира нельзя назвать дисциплинированными. Например, накануне их индекс самоизоляции составил всего одну целую девять десятых. Это оранжевый уровень - на улице очень много людей. Возможно, введение QR-кодов, которые уже действуют в Москве, ограничит передвижение по улицам. Но не все владимирцы согласны с этой мерой - уже появилась петиция против введения пропусков на передвижение во Владимирской области.

На особом положении - Петушинский район. Там введен карантин из-за наибольшего количество заболевших. По федеральной трассе, которая проходит по территории района, рекомендуют проезжать без остановок, а на муниципальных дорогах установлены блок-посты, дороги перегорожены бетонными блоками. Выехать из района можно, въехать нельзя. В сложной ситуации оказались дачники, которые приехали из Москвы, и оказались запертыми в собственных домах. Без регистрации им нельзя выйти в магазин или аптеку. Люди даже написали открытое письмо губернатору с требованием смягчить эти меры. Кстати, сейчас из-за наплыва дачников население района увеличилось вдвое.

И еще одно изменение в Указе. В прежней редакции режим повышенной готовности должен был закончиться 30 апреля. Теперь он будет действовать "временно до отмены режима повышенной готовности". То есть дата, к сожалению, открыта.

Мария Городская , Александр Чунаев , Вести -Владимир.