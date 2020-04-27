Управление по делам малого бизнеса США ограничило выдачу банками экстренного кредитования для поддержки компаний, пострадавших от коронавируса.

Управление по делам малого бизнеса США ограничило выдачу банками экстренного кредитования для поддержки компаний, пострадавших от коронавируса. Каждый кредитор может выдать в общей сложности не более 10% от общей суммы необходимого финансирования в рамках программы, главная цель которой – помочь фирмам выплачивать зарплату сотрудникам в период простоя.Ведомство объясняет вводимые ограничения беспрецедентным спросом на кредиты, наблюдающимся на фоне борьбы с пандемией коронавируса.Как сообщает Reuters, около 5000 кредиторов, в том числе крупные банки, такие как JPMorgan Chase & Co и Citigroup Inc уже приняли участие в предыдущем раунде распределения финансирования в $349 млрд. При этом все выделенные правительством средства “разошлись” всего за 2 недели.При этом программа, а также сами кредиторы, подверглись шквалу критики: доступ к заемным средствам получили крупные корпорации с оборотом в сотни миллионов долларов, а среднему и малому бизнесу остались крохи. Во многих штатах предприятия МСП обещанной помощи так и не увидели.Критики программы указывают на то, что финансирование выделялось по принципу: “Кто первый пришел, тот и получил”, – при котором у крупных игроков было гораздо больше возможностей быстро отреагировать. Особую роль играло и наличие кредитной истории: у многих мелких заемщиков ее, попросту, не оказалось, что замедлило рассмотрение их заявок и оставило без денег. Анализ Reuters показал, что 25% от общего выделенного финансирования достались всего 2% компаний.Власти США в срочном порядке одобрили еще один пакет помощи бизнесу, причем, как предполагается, именно малому. Однако эксперты полагают, что эти деньги уйдут еще быстрее, ведь на рассмотрении банков находятся уже десятки тысяч заявок. Между тем, уже есть сигналы о том, что печатный станок в США продолжит работать без перерыва. Как писали ранее 33Live.Ruру, экономический советник Дональда Трампа Кевин Хассет уже предупредил о беспрецедентном кризисе и сообщил о том, что Белый дом намерен рассмотреть новые стимулы.