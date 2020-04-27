Их запуск отложили «до лучших времён»

С 1 мая во Владимире традиционно открывались большие и малые фонтаны, однако, по рекомендации регионального управления Роспотребнадзора, в этом году их пока запускать не будут.Всего в городе насчитывается 12 фонтанов, которые начинали работать в мае и заканчивали при первых заморозках. Из-за введённого режима всеобщей самоизоляции в Роспотребнадзоре посчитали, что не стоит пускать в фонтанах воду, чтобы избежать массовых скоплений людей.В пресс-службе мэрии города Владимира подчеркнули, что МУП «Владимирводоканал» готовы были к расконсервации фонтанов, однако отложили это «до лучших времён».