518 из них оказались положительными

С марта 2020 года жителям Владимирской области сделали уже 10481 тест на COVID-19, из которых 518 оказались положительными. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.5959 исследование прошли в лабораториях регионального управления Роспотребнадзора, 1240 – в Федеральном исследовательском центре вирусологии и микробиологии (Петушинский район), оставшиеся 3282 анализа провели в московских лабораториях.Напомним, во Владимирской области зафиксировано уже 518 случаев заражения коронавирусом. 11 человек выздоровело, 5 – умерло.