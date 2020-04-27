18 положительных тестов на COVID-19 выявлено у жителей Владимира

Во Владимирской области к 27 апреля зафиксировано 43 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в регионе уже 518 заражённых.18 положительных тестов на COVID-19 выявлено у жителей Владимира, 5 – в Александрове, 4 – в Муроме, 4 – в Судогде и Собинке, 3 – в Петушинском районе, 2 – в Юрьев-Польском, 2 – в Коврове и один – в Гусь-Хрустальном.Первый заболевший появился в Суздальском районе. Единственным местом без коронавируса остаётся Селивановский район. Больше всего инфицированных - в закрытых на карантин Петушках:94 – в Петушках;76 – во Владимире;66 – в Коврове;39 – в Муроме;44 - в Александрове;44 – в Гусь-Хрустальном;31 – в Кольчугино;29 – в Юрьев-Польском;22 – в Судогде;15 – в Киржаче;16 – в Собинке;7 – в Меленках;2 – в Вязниках;3 – в Камешково;2 – в Радужном;1 - в Гороховце;