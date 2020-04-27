Число заразившихся коронавирусом в мире приближается к трем миллионам человек. Почти треть из них приходится на США. Власти страны при этом осторожно поговаривают о смягчении карантинных мер. А граждане, не дожидаясь послаблений, уже потянулись на пляжи.

Число заразившихся коронавирусом в мире приближается к трем миллионам человек. Почти треть из них приходится на США. Власти страны при этом осторожно поговаривают о смягчении карантинных мер. А граждане, не дожидаясь послаблений, уже потянулись на пляжи.Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо на ежедневной пресс-конференции заявил, что в регионе рост числа заболевших замедлился, хотя и незначительно."Новое касаемо цифр: они относительно хорошие. Есть замедление и это очень хорошая отправная точка. Мы вернулись туда, где мы были 31 марта, до того, начался резкий рост числа случаев. Но мы продолжаем наблюдение. Но даже снижение количества новых случаев — это все равно не хорошо. Все равно вчера у нас была тысяча новых заболевших. В нормальной ситуации это была бы ужасная новость", — говорит губернатор.Куомо намекнул, что если болезнь будет распространяться еще медленнее, то с середины мая он подумает о постепенном смягчении карантинных мер.Примерно те же временные рамки обозначают и эксперты Белого дома."Мы полагаем, что число госпитализаций, случаев, когда нужны аппараты ИВЛ, и количество инфицированных существенно уменьшится к концу мая", — заявила координатор группы реагирования на коронавирус при Белом доме Дебора Биркс.Тем временем в штате Калифорния, где больных уже за сорок тысяч, жители не стали ждать разрешения от властей и массово потянулись к пляжам. Говорят — стоит не по-весеннему жаркая погода, так что сидеть по домам нет никаких сил, чем бы там ни пугали вирусологи. Так что единственная хорошая новость для главного эпидемиолога США доктора Энтони Фаучи состоит в том, что его мечта сбылась, и его сыграл его любимый актёр.- Вы бы хотели, чтобы какой актер сыграл вашу роль? Я слышала предположения — Бен Стилер и Бред Питт. Кто из них?- Брэд Питт, конечно!Как раз это и случилось в этот уик-энд. В эфире комедийного шоу актер надел седой парик, очки и представился главным вирусологом, который сейчас будет объяснять американцам, что президент имеет в виду."Мы проделали невероятную работу. И продолжим ее делать. Это исчезнет. Как чудо, однажды это просто исчезнет", — говорит президент США."Чудеса это прекрасно, кто их не любит! Но чудо не должно быть вашим планом "А", — комментирует Трампа Питт.На моменте, когда Трамп предлагает лечиться от коронавируса санитайзером и ультрафиолетом, у актера шутки заканчиваются. "Я знаю, что не должен был трогать свое лицо", — реагирует Питт.Что касается самого Трампа, он временно прекратил выходить к прессе с регулярными брифингами о COVID-19.В своем аккаунте в Twitter он объяснил это предвзятостью СМИ: говорит, это того не стоит — он выкладывается, а потом читает в New York Times про то, как он, якобы, днями напролет сидит у себя в спальне и смотрит телевизор, запивая гамбургеры газировкой. Трамп утверждает, что это все ложь, а он на самом деле непрерывно работает. И раз брифингов он не проводит, то и всевозможные слухи он тоже опровергает тут же, вTwitter.В конце прошлой недели The Hill, Politico и многие другие писали, что глава минздрава Азар вот-вот будет уволен. Трамп написал, что это тоже ложь."Сообщения о том, что министр здравоохранения Алекс Азар будет уволен мной — это фальшивые новости. Лживые медиа знают об этом, но отчаянно пытаются посеять хаос в умах общества. Они даже не позвонили мне, чтобы уточнить этот вопрос. Алекс делает великолепную работу!"В мире общее число зафиксированных случаев приближается к трем миллионам. Власти все новых государств объявляют о введении ограничительных мер. В Королевстве Иордания была прекращена работа всех правительственных учреждений до конца месяца Рамадан, то есть до 23 мая. Функционировать продолжат только магазины и торговые рынки.В Берлине вводят обязательное ношение медицинских масок для тех, кто передвигается в общественном транспорте.Аргументом в пользу действенности таких и более строгих мер вполне может служить пример Китая, где за сутки были выявлены всего три новых случая заражения коронавирусом, причем два из них были завезены из-за рубежа.