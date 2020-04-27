Ассоциация теннисистов профессионалов (АТП) и Женская теннисная ассоциация решили продлить паузу в мировом теннисе до 3 августа. Это решение вызвано продолжающейся пандемие коронавирусной инфекции.

Ассоциация теннисистов профессионалов (АТП) и Женская теннисная ассоциация решили продлить паузу в мировом теннисе до 3 августа. Это решение вызвано продолжающейся пандемие коронавирусной инфекции.АТП и ВТА сначала отменили все турниры до 7 июня. Затем пауза была продлена до 13 июля. В ближайшее время будет объявлено о том, что турниры могут быть возобновлены не раньше 3 августа, сообщает ТАСС.Ожидается, что мировой теннис будет возобновлен турниром в американском Цинциннати, запланированном на 16-23 августе. Однако и эти соревнования могут быть отложены из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в США.