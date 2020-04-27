За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 15 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 15 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми, в которых один человек погиб и 22 получили ранения различной степени тяжести. Произошло 173 дорожных происшествия с материальным ущербом. Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлен 91 водитель, управлявший транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.Вязниковский район. По предварительной информации, 20 апреля 2020 года в 01.40 в поселке Центральный на улице Главная напротив дома 26 водитель автомобиля Рено-SR 1979 г.р. допустил съезд с проезжей части дороги и совершил наезд на дерево. В результате ДТП пассажир автомобиля 1981 г.р. с диагнозом: резаная рана лица, направлен на амбулаторное лечение.Петушинский район. По предварительной информации, 22 апреля 2020 года в 19.20 в городе Покров на улице Октябрьская у дома 57 водитель автомобиля Хендай-Солярис 1967 г.р. при выезде с второстепенной дороги на главную допустил столкновение с автомобилем Тойота под управлением водителя 1983 г.р. В результате ДТП пассажир автомобиля Хендай-Солярис 1971 г.р. и пассажир автомобиля Тойота 1984 г.р. с диагнозом: ушибы, направлены на амбулаторное лечение.Суздальский район. По предварительной информации, 23 апреля 2020 года в 22.15 на 23 км автодороги М-7 «Волга» подъезд к городу Иваново водитель автомобиля Тойота-Виста 1998 г.р. допустил столкновение с двигающимся впереди в попутном направлении автомобилем КАМАЗ - 5320 с прицепом под управлением водителя 1953 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля Тойота с диагнозом: ЗЧМТ, СГМ, направлен на амбулаторное лечение.Гусь – Хрустальный район. По предварительной информации, 24 апреля 2020 года в 12.35 в городе Гусь – Хрустальный на улице Интернациональная у дома 45 водитель автомобиля ВАЗ-21144 1947 г.р. совершил наезд на остановившийся перед нерегулируемым пешеходном переходном для пропуска пешеходов автомобиль Фольксваген – Туарег под управлением водителя 1951 г.р. В результате ДТП пассажир автомобиля ВАЗ 1948 г.р. с диагнозом: ушиб грудной клетки, направлен на амбулаторное лечение.Камешковский район. По предварительной информации, 25 апреля 2020 года в 21.00 в селе Эдемское у дома 100 водитель автомобиля ВАЗ-21053 2001 г.р. допустил столкновение с автомобилем Тойота-Ленд-Крузер 200 под управлением водителя 1988 г.р. После столкновения автомобиль ВАЗ-21053 совершил съезд в правый по ходу движения кювет и наезд на дерево. В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ и пассажир автомобиля ВАЗ 2004 г.р. с диагнозами: ЗЧМТ, СГМ, пассажир автомобиля ВАЗ 2002 г.р. с диагнозом: перелом правой лучевой кости, и пассажир автомобиля ВАЗ-21053 2001 г.р. с диагнозом: ЗЧМТ, СГМ, рваная рана правой брови и правой кисти, госпитализированы.Ковровский район. По предварительной информации, 26 апреля 2020 года в 12.20 на 13 км автодороги Ковров-Сельцо-Мстера водитель автомобиля Хайма-219300 1994 г.р. допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с движущимся навстречу в прямом направлении автомобилем Рено-Логан под управлением водителя 1962 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля Хайма-219300 с диагнозом: ЗЧМТ, СГМ, закрытый перелом правой ноги, и водитель автомобиля Рено-Логан с диагнозом: ТТЖ, госпитализированы; пассажир автомобиля Рено-Логан 1962 г.р. от полученных травм скончался на месте происшествия.