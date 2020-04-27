Власти Японии расширили список стран, откуда запрещен въезд. В перечень вошли Россия, Украина, Белоруссия, а также 11 стран Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки, сообщает со ссылкой на ..

Власти Японии расширили список стран, откуда запрещен въезд. В перечень вошли Россия, Украина, Белоруссия, а также 11 стран Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки, сообщает со ссылкой на оперативный штаб.Премьер-министр Синдзо Абэ рассказал, что ограничения вступят в силу с 29 апреля. Также политик объявил о приостановке выдачи виз всем иностранным гражданам до конца мая этого года.