Пресс-служба Министерства юстиции сообщила, что по итогам общественного обсуждения проекта нового Кодекса об административных правонарушениях будет расширена ответственность за нарушение тишины ночью.

Пресс-служба Министерства юстиции сообщила, что по итогам общественного обсуждения проекта нового Кодекса об административных правонарушениях будет расширена ответственность за нарушение тишины ночью.Теперь будет прописана ответственность даже за неисправную автомобильную сигнализацию и лающую собаку, нарушающих тишину и покой граждан с 23 часов до 7 часов.Часть 6 статьи 14.1 дополнена ответственностью за бездействие как административное правонарушение, передает ТАСС. Это позволит привлекать к ответственности тех, кто не предпринимает необходимых действий для обеспечения тишины. К такому нарушению можно будет отнести, например, оставление на длительный период в квартире собаку, которая может беспокоить соседей постоянным лаем или воем.Также Минюст принял окончательное решение оставить в новом КоАП действующие размеры штрафов.