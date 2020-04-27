Один человек погиб

За прошедшую неделю во Владимирской области произошло 15 аварий с пострадавшими, 22 человека получили ранения и один человек погиб. До режима обязательной самоизоляции, который ввели в конце марта, ДТП с пострадавшими и погибшими было значительно больше.А вот водителей, которые сели за руль в пьяными, меньше не стало. За прошлую неделю правоохранители остановили 91 автомобилиста. Некоторые водители отказались от прохождения медицинского освидетельствования, сообщает пресс-служба регионального УМВД.