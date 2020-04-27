Скандальное высказывание ведущей Регины Тодоренко о жертвах насилия заставило многих звезд отреагировать. Среди таковых оказалась и ее коллега Маша Малиновская.

Скандальное высказывание ведущей Регины Тодоренко о жертвах насилия заставило многих звезд отреагировать. Среди таковых оказалась и ее коллега Маша Малиновская.Телеведущая призналась, что в детстве над ней надругался взрослый мужчина, лишив девственности. Шокирующими подробностями она поделилась в своем инстаграм-аккаунте.Звезда встала на защиту женщин, над которыми издавались мужья, бойфренды или посторонние люди. Маша Малиновская знакома с этим не понаслышке. Она рассказала, что вместе с ней пострадала и ее одноклассница.Девочки шли домой из школы. Злоумышленники отвезли их в безлюдное место. Там они издевались над неспособными дать отпор детьми. "Это был мой первый сексуальный опыт. Нас затащили в машину и отвезли в лес", – поделилась Маша Малиновская.26 Апр 2020 в 2:49 PDTПод своим постом телеведущая оставила контакты служб, которые могут оказать помощь и поддержку пострадавшим женщинам. Отметим, помимо Маши Малиновской, о насилии со стороны мужчин рассказали Юлия Паршута, Анна Седакова и другие звезды шоу-бизнеса.Напомним, в ноябре прошлого года было объявлено о триумфальном возвращении , исчезнувшей из поля зрения. Продюсер Ольги Бузовой Арам Арчер решил вернуть знаменитость на сцену. Она вновь занялась музыкальной карьерой.