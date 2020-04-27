Михаил Саакашвили пытается уже в третий раз войти в одну и ту же украинскую воду. Первую попытку он сделал, приняв предложение Петра Порошенко стать губернатором Одесской области.

Михаил Саакашвили пытается уже в третий раз войти в одну и ту же украинскую воду. Первую попытку он сделал, приняв предложение Петра Порошенко стать губернатором Одесской области. Интересно, что заняв пост главы Одесской обладминистрации, Саакашвили сохранил свою американскую зарплату, чего и не скрывал. Выглядело губернаторство карикатурно. Но главное — безрезультатно.Впрочем, результат был — Саакашвили обвинил своего благодетеля, тогдашнего президента Порошенко, в коррупции, а в итоге был изгнан из страны с позором и лишен паспорта.В ответ Саакашвили пытался организовать "Михо-майдан", переночевал даже разок в палатке, но отправившись на утро в ближайшую гостиницу справить нужду и помыться, был задержан полицией, вырвался, побежал на крышу. Там, громыхая по жести, как дикий зверь, метался зигзагом от преследователей. Грозился вниз прыгнуть, дабы не сдаться. Но потом все же шоу решил продолжать. На улице уже толпа отбивала его, блокируя полицейский транспорт. Однако увезли и выдворили из страны с позором.Обратно пробивался, взяв штурмом польско-украинскую границу. Тоже еще тот спектакль. Зеленский тогда работал комиком и обыграл вторжение Саакашвили на Украину в получасовой репризе, сыграв на сцене самого Саакашвили. Публика хохотала от души.И вот недавно Зеленский ошарашивает всех своим предложением к Саакашвили занять пост вице-премьера в его правительстве — по неотложным реформам и переговорам с МВФ. Саакашвили объявляет о своем согласии. В тот же день должно было состояться голосование в Верховной Раде, Саакашвили даже приходит на заседание, но Зеленский, не обнаружив в своей фракции "Слуга народа" нужного числа голосов, откладывает голосование.В любом случае предложение Михаилу Саакашвили официально сделано, а Михаил Николозович официально согласился. Но зачем это Зеленскому? Ведь столько проблем сулит ему это кадровое назначение. Для начала будут испорчены отношения Украины с Грузией. По крайней мере посол Грузии в Киеве Теймураз Шарашенидзе уже заявил о неприемлемости для Тбилиси назначения в правительство страны-стратегического партнера человека, на которого в Грузии заведены уголовные дела и который неоднократно призывал к насильственному свержению власти на своей родине. А премьер Грузии Георгий Гухария еще и добавил, что в случае назначения Саакашвили в правительство уровень дипотношений между странами будет понижен вплоть до отзыва грузинского посла из Киева.Не знаю, сколь реально волнует Зеленского реакция Грузии, но Россию возвращение Саакашвили точно не согреет. И если в планы действующего президента Украины все еще входят контакты с Москвой, то наличие Саакашвили в его правительстве не самый благоприятный фактор.На нем война и кровь — 2008 года. Еще Саакашвили, который не привык быть чьим-то замом, точно будет претендовать на лидирующую роль в самом украинском правительстве. Он уже навязывал свою кандидатуру Порошенко в качестве премьера в его кабинете. Эти амбиции никуда не делись. То есть раздор обеспечен. А как это может выглядеть, мы помним на примере публичной ссоры губернатора Одесской области с министром внутренних дел у Порошенко Арсеном Аваковым.Кстати, Арсен Аваков сохраняет крепкие позиции и после смены президентской власти на Украине. А поскольку отношения между ним и Саакашвили давно сформированы и никто уступать не собирается, то можно лишь догадываться, сколь горячими сигналами будут обмениваться в случае назначения вице-премьер Саакашвили и министр МВД Аваков.Как так получилось, что в тройке самых ярких топ-политиков украинской власти в результате националистических майданов и госпереворота в итоге не оказалось ни одного этнического украинца? Ведь ни Зеленский, ни Аваков, ни Саакашвили — уж точно не украинские националисты. А ведь украинцы — народ талантливый. И в прошлые времена, например, в составе царской России или в СССР Украина была кузницей кадров для большой страны.При Елизавете Петровне — братья Разумовские — Алексей и Кирилл, позже Андрей Разумовский — министр народного образования, канцлер Российской империи Александр Безбородко, Петр Завадовский — первый министр народного просвещения России при Екатерине Второй, генерал-фельдмаршал Иван Паскевич — князь, полководец, участник войны 1812 года, в советское время — генеральные секретари ЦК КПСС Никита Хрущев и Леонид Брежнев, Маршалы Семен Тимошенко и Григорий Кулик. А вот сейчас даже для себя самой Украина не может найти украинцев, чтобы вывести страну из большого и очень глубокого болота. Провальная тема для Зеленского. Еще не назначил Саакашвили, а уже опять проиграл.