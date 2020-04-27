Специалисты страховой компании Росгосстрах Жизнь и банка Открытие обнародовали список российских регионов, жители которых наиболее обеспокоены пандемией коронавируса. Рейтинг ..

Специалисты страховой компании "Росгосстрах Жизнь" и банка "Открытие" обнародовали список российских регионов, жители которых наиболее обеспокоены пандемией коронавируса. Рейтинг возглавил Дальневосточный округ, где 11,9% опрошенных оценили свой страх на максимальное количество баллов (10), передает РБК.На второй строчке оказался Приволжский округ. Там 11% россиян признались, что беспокоятся из-за ситуации с распространением смертельной инфекции. Также в первую десятку попала Москва, где 10,8 респондентов оценили свой уровень тревоги на 10 баллов, уточняет .При этом в некоторых регионах граждане совсем не переживают из-за пандемии. В частности, в Санкт-Петербурге 33,3% опрошенных заявили, что не беспокоятся из-за коронавируса. С ними солидарны жители Северо-Кавказского федерального округа и Сибирского федерального округа – 21% и 20,8% соответственно, передает "".