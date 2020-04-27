А подросткам - находиться на улице вообще

С сегодняшнего дня вступают в силу изменения о ношении масок, внесённые мартовский указ губернатором Владимирской области Владимиром Сипягиным. С 27 апреля и до окончания пандемии коронавируса ношение масок и респираторов станет обязательным условием для выхода из дома.Напоминаем, что без масок сейчас нельзя выйти практически никуда. Даже, чтобы добраться куда-либо на такси, необходимо надеть маску. Пожилым жителям региона с сегодняшнего дня разрешается выходить из дома только с 9 до 12 часов, обязательно надевая маску.А подросткам до 18 лет и вовсе запрещено находиться на улице без сопровождения взрослых. Самостоятельно можно лишь обратиться к медикам, выгулять питомца или выкинуть мусор не дальше, чем в 100 метрах от дома.Стоит отметить, что цены на медицинские маски и антисептики сейчас в аптеках города выросли практически в три раза. В большинстве из них и вовсе нет масок.