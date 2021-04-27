Центр изучения потребительского поведения Роскачества как часто российские автомобилисты пользуются детскими креслами и полагаются на небезопасные удерживающие устройства для детей. 94% ..

Центр изучения потребительского поведения Роскачества как часто российские автомобилисты пользуются детскими креслами и полагаются на небезопасные удерживающие устройства для детей.94% опрошенных используют автокресло при перевозке ребенка всегда. 2% – только для далеких поездок, 4% – не используют их вовсе. Только 16% водителей убеждены, что автокресло – это гарантия безопасности. 82% считают, что оно значительно снижает риски. 2% уверены, что кресло спасает далеко не всегда.Безопасны ли иные удерживающие устройстваКроме стандартного детского кресла, существуют бескаркасные кресла, адаптер ремня безопасности «треугольник» (он же ФЭСТ) и другие фиксаторы.Ранее в ПДД допускалось использование не только детского кресла, но и «иных средств». С 2017 года Правила дорожного движения отредактировали, убрав «иные средства», а это значит, что отныне их использование недопустимо. Несмотря на это, в магазинах и интернете активно продаются подобные устройства.Опрос ЦИПП Роскачества показал, что 18% НЕ считают, что стяжки, адаптеры, «треугольники» и бескаркасные устройства нужно запретить. А значит эти родители не понимают, что они не только нарушают правила дорожного движения, но и рискуют жизнью и здоровьем своих детей.82% считают, что только каркасное автокресло может обеспечить максимальную безопасность, а все остальные держатели должны быть под запретом.Риски при использовании ремней ФЭСТ80% водителей не стали бы использовать адаптер для ремня «треугольник» вместо кресла. 30% не уверены в их безопасности. 20% респондентов считают «треугольники» вполне эффективными.А между тем использование подобной накладки на ремень безопасности может причинить вред здоровью ребенка. Дело в том, что «треугольники» оттягивают лямку ремня безопасности, к которому они крепятся, вниз. В результате диагональный ремень проходит не по шее, а по плечу. Но при этом нижняя лямка в области пояса тоже подтягивается выше.В случае резкого торможения или ДТП лямка должна удерживать пассажира, упираясь в края тазовых костей. Однако эта часть тела у детей развита очень слабо, и поясная лямка просто не может зацепиться за них. В итоге ребенок может проскользнуть вперед под ремнем. Опасность состоит еще в том, что сам ремень при этом вонзается в живот. Это может нанести травмы внутренним органам даже в том случае, когда никакой аварии не произошло.Риски при использовании бескаркасных кресел11% думают, что бескаркасные кресла вполне могут обеспечить безопасность, и 2% готовы полностью положиться на надежность такого удерживающего устройства. 59% уверены, что бескаркасные кресла совершенно бесполезны. 27% склоняются к тому, что они скорее небезопасны.Но, как и с «треугольниками», в случае аварии лямки бескаркасных кресел рвутся, ребенок также проскальзывает под поясной лямкой. По этой же причине использовать любое из вышеперечисленных устройств в комплекте с автомобильным креслом тоже нельзя.Несмотря на очевидную опасность для жизни маленького пассажира, такие фиксаторы все еще свободно продаются как в офлайн-, так и в онлайн-магазинах.Подробнее о том, как перевозить ребенка, .