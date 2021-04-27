Они совершили настоящий подвиг. Их можно смело называть героями. Они с гордостью носят статус «Ликвидаторы». 26 апреля 35 лет назад произошла авария на Чернобыльской атомной электростанции. В

Они совершили настоящий подвиг. Их можно смело называть героями. Они с гордостью носят статус «Ликвидаторы». 26 апреля 35 лет назад произошла авария на Чернобыльской атомной электростанции. В числе многих кто остановил распространение радиационного облака, были и владимирцы. Сегодня участники боевых действий с невидимым врагом в гостях у нас в студии. У нас в гостях –