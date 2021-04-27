С 27 апреля председателем комитета по молодёжной политике стала Светлана Жирова, которая ранее работала в должности зама.

С 28 апреля заместителем директора департамента молодёжной политики и общественных проектов Владимирской области назначен Александр Куликов. Ранее чиновник работал заместителем председателя комитета по социальной политике.В обладминистрации добавили, что с 27 апреля председателем комитета по молодёжной политике стала Светлана Жирова, которая ранее работала в должности зама.Владимир Сипягин подписал соответствующие распоряжения.Напомним, что 16 апреля в отставку был глава молодёжного департамента Николай Костылев. Контракт с ним расторгнут по соглашению сторон.