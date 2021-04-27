Президент США Джо Байден попал в конфузную ситуацию во время публичного выступления.

Президент США Джо Байден попал в конфузную ситуацию во время публичного выступления.Американский лидер заговорил о гражданах, которыепридерживаются идеи о превосходстве белой расы. Джо Байден обратил внимание,что в их заявлениях четко прослеживаются нацистские настроения.Президент совершил ошибку, пытаясь произнести сочетание"нацистские флаги". Вместо слова flags (флаги) он случайно сказал ругательное слово, обозначающее лиц нетрадиционной ориентации.Многих зрителей обеспокоил промах Байдена. "Это немонтаж? Если нет, то я сильно обеспокоен", "Мне его жаль. Видно, что он хочет закончить предложение, но у него не получается", – написали пользователи Сети.Отметим, это не первый раз, когда граждане . Так, во время мартовского выступления Байден забыл имя министра обороны (Ллойд Остин – Прим.ред.) и название военного ведомства.В это же время в Сети распространился ролик, на котором глава страны оступается на трапе, после чего падает на колено. Инцидент случился незадолго до вылета политика в Атланту.Вероятно, странное поведение Джо Байдена стало ключевой . По данным опроса, демократа поддерживает всего 52% граждан. Это один из самых низких показателей за всю историю Соединенных Штатов.