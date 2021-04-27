Диетолог Джули Ходжсон рассказала о лучших продуктах для борьбы с депрессией без лекарств. Среди них она выделила тёмный шоколад, жирную рыбу и яичные желтки. Ходжсон пояснила, что тёмный ..

Диетолог Джули Ходжсон рассказала о лучших продуктах для борьбы с депрессией без лекарств. Среди них она выделила тёмный шоколад, жирную рыбу и яичные желтки.Ходжсон пояснила, что тёмный шоколад содержит много магния, который помогает стабилизировать нервную систему. Аналогичным, но более слабым эффектом обладают авокадо, миндаль и кешью. Жирная рыба, в свою очередь, насыщена кислотами омега-3, улучшающими работу мозга, а яичные желтки способствуют улучшению настроения благодаря витамину D, передаёт телеканал "".