В связи с праздничными днями, установленными с 1 по 10 мая, областные пособия и компенсации выплатят заранее.

В связи с праздничными днями, установленными с 1 по 10 мая, областные пособия и компенсации выплатят не позднее 30 апреля. Об этом сообщили в департаменте социальной защиты населения Владимирской области.В их список входят детское пособие, компенсация на питание, меры поддержки многодетных семей, областной материнский капитал, выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, а также владимирцам, реабилитированным и пострадавшим от политических репрессий.«Федеральные пособия будут начисляться по мере поступления средств», - уточнили в обладминистрации.