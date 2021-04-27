Доля доллара в экспортных расчетах России впервые опустилась ниже 50%. Сокращение во многом произошло за счет торговли с Китаем, которая теперь больше чем на 80% ведется в евро.

Доля доллара в экспортных расчетах России в четвертом квартале прошлого года упала ниже 50%, следует из данных Центробанка. По данным ЦБ, она составила 48,3%, тогда как годом ранее превышала 61%. Как пишет Bloomberg, прежде доля доллара в расчетах за российский экспорт ни разу не опускалась ниже 50%.Наибольшее сокращение использования американской валюты произошло за счет торговли России с Китаем. По итогам четвертого квартала она больше чем на 80% ведется в евро. Доля европейской валюты в общем объеме экспорта составила 36,1%, увеличившись по сравнению с третьим кварталом более чем на 10 процентных пунктов.В последние месяцы российские власти стараются изолировать экономику от американского вмешательства на фоне растущей угрозы антироссийских санкций, отмечает Bloomberg.Ранее, в феврале, Россия почти на 90% сократила вложения в долгосрочные американские гособлигации, следует из данных американского Минфина. Совокупные вложения снизились до $5,756 млрд с январских $6,145 млрд. Вместо них международные резервы страны пополнились золотом и евро, пишет агентство.