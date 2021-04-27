Политические эксперты высказались о намерениях Кремля в отношении Белоруссии.

Политические эксперты высказались о намерениях Кремля в отношении Белоруссии.В четверг, 22 апреля, президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко провели переговоры. До и после этой встречи распространялись слухи о размещении российской военной базы на территории Белоруссии. Вместе с тем представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял: этот вопрос главы государств не обсуждали.Общественность успокаивал и сам Лукашенко. Мол, во время переговоров не шла речь о военных базах. Президент Белоруссии напомнил, что одна из российских баз находится в Смоленске – в трех минутах полета до Бобруйска. "Зачем тратить огромные деньги?", – отмечал Александр Григорьевич.Директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий считает, что слухи о размещении российской военной базы на территории Белоруссии появились не просто так, а имеют основание. Наблюдая за недавними инициативами Минска (по углублению сотрудничества в военной сфере), эксперт пришел к выводу: Москва оказывает на соседа давление.Согласие Минска на размещение российской военной базы повлечет за собой драматичные последствия для Белоруссии, в первую очередь, как независимого государства. Эту страну станут воспринимать как российский форпост, другие государства будут решать военно-политические вопросы только через Москву без учета белорусских интересов, предположил Сивицкий.Военный эксперт Александр Алесин уверен: Лукашенко и Путин не обсуждали размещение российской военной базы в Белоруссии из-за политической ситуации. Мол, они понимают, что такое решение станет козырем в руках противников Александра Григорьевича. К тому же из-за этого люди, которые придерживались нейтральной позиции, присоединятся к акциям протеста, уверен Алесин.