Около 80 сотрудников Владимирского филиала «Т Плюс» в этом году стали её участниками.

«Мы с тобой одной крови». Донорская акция с таким названием проходит в компании «Т Плюс» уже второй год. Участвуют в ней 16 регионов страны, в том числе Владимирский филиал.Сегодня от них зависит не только тепло в домах владимирцев, но и чье-то здоровье, а, возможно, и жизнь. Около 80 сотрудников Владимирского филиала «Т Плюс» в этом году стали участниками традиционной донорской акции. Их вклад - 36 литров крови.Олег Грошев, директор Владимирского филиала ПАО «Т Плюс»: “Мы, компания ПАО «Т Плюс», производим для наших жителей тепло и электрическую энергию, которые позволяют им жить. Соответственно, наши люди заряжены позитивной и положительной энергией, и всегда готовы поделиться не только теплом, но и поделиться частичкой себя, а это именно кровь».Среди сотрудников «Т Плюс» во Владимире немало опытных доноров. Молодой специалист Илья Хренков кровь начал сдавать еще будучи студентом. Его донорский стаж - 5 лет.Илья Хренков, ведущий инженер электрического цеха Владимирского филиала ПАО «Т Плюс»: “Я думаю, это важно, чтобы помогать другим людям, кому на самом деле нужна кровь».Его коллега — Олег Жаров — в роли донора впервые. После сдачи крови призывает всех присоединяться к этой благородной акции. Главное — не бояться, ведь всё проходит под контролем врача.Олег Жаров, начальник управления организации закупок Владимирского филиала ПАО «Т Плюс»: “Это дело необходимое и очень полезное в плане того, что кровь донорская она всё время нужна, потому что очень много людей, попадающих в аварии, катастрофы, нуждаются в нашей помощи. Поэтому я считаю, что надо принимать участие в таких акциях».Самые редкие — 4-я группа крови и кровь отрицательного резус-фактора — его носителем является всего 20% человечества. Именно эта акция оказалась удачной — запасы владимирских медиков значительно пополнились востребованными видами крови. «Тихий подвиг» - так называют донорство представители Областной станции переливания крови.Ольга Савельева, менеджер по связям с общественностью Владимирской областной станции переливания крови: «Это очень помогает людям, потому что у нас на станции работает отдел экспедиции, он работает круглосуточно. Потому что может приехать в любое время и дня, и ночи кто-нибудь из скорой за кровью, и женщина или молодой человек выдает сразу кровь, которая нужна, которая необходима».Компания «Т Плюс» проводит акцию в канун Дня Победы, которая досталась нашему народу ценой немалой крови. Таким образом компания хочет напомнить о гражданском подвиге доноров: только владимирцы за годы войны сдали почти 50 тонн крови.Наталья Головешкина, Илья Хлудов«Вести-Владимир»