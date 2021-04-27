“Сухой закон” не будет вводиться ни на федеральном уровне, ни на региональном. Об этом на своей странице в соцстети сообщил губернатор Сипягин. Он пообещал, что во Владимирской области

“Сухой закон” не будет вводиться ни на федеральном уровне, ни на региональном. Об этом на своей странице в соцстети сообщил губернатор Сипягин. Он пообещал, что во Владимирской области запрета на продажу алкоголя в майские праздники не будет. Владимир Сипягин, губернатор области В Сети стала распространяться информация о запрете продажи алкоголя в майские праздники. На страницах