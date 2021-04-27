Завершить работы планируется к 20 сентября.

Во Владимирской области начался ремонт трёх участков федеральной трассы М-7 «Волга». Асфальтирование затронет территории Вязниковского, Гороховецкого и Ковровского районов. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород».Под Вязниками планируется привести в порядок промежуток автомагистрали с 271 по 300 километр. В Гороховецком районе ремонт затронет участок с 324 по 337. В Ковровском районе работы запланировано провести с 244 по 256 километры.Движение транспортных средств будут ограничивать последовательно, отрезками по 1-3 километра. Ограничения по скорости на трассе установят на уровне 50 километров в час.Завершить работы планируется к 20 сентября.