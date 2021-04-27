Всего с начала пандемии в регионе коронавирус диагностирован у 31 770 человек.

Во Владимирской области на 27 апреля выявлено 58 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.Во Владимире диагноз подтвердился у 13 заболевших Covid-19. Ещё 7 человек подхватили опасную болезнь в Муромском, 6 - в Гусь-Хрустальном, по 5 - в Петушинском, Ковровском и Александровском районах. Четыре жителя оказались инфицированы ковдиом в Киржачском и Вязниковском, по 2 - в Суздальском и Юрьев-Польском районах. Ещё по одному случаю заболевания прибавилось в Камешковском, Меленковском, Судогодском, Собинском и Селивановском районах.Всего с начала пандемии в регионе коронавирус диагностирован у 31 770 человек.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.