Западным странам выгодна смерть президента Чада Идриса Деби. В этом уверен главный редактор информационно-аналитического центра Кассад Борис Рожин

Западным странам выгодна смерть президента Чада Идриса Деби. В этом уверен главный редактор информационно-аналитического центра "Кассад" Борис РожинПо его словам, США и Франция, которые борются за влияние в Северной Африке, заинтересованы в кризисе, спровоцированным гибелью чадского лидера. При Деби Чад принимал активное участие в борьбе с террористическими угрозами. Учитывая ситуацию внутри страны, теперь Нджамене от этой деятельности придется отказаться.«В свете усиления позиций Китая и России в северной и северо-восточной Африке произошедшее может являться частью процессов искусственной хаотизации, когда культивируемая нестабильность, в том числе и посредством роста террористической угрозы, выгодна США и Франции, так как позволяет сдерживать экономическое и военно-политическое влияние их оппонентов», — написал эксперт в Telegram-канале.Такую точку зрения поддерживает блогер и эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян. Он не исключает, что в убийстве Деби принимала участие французская сторона. Для нее это не только попытка сохранить влияние в Чаде. Париж надеется на дестабилизацию обстановки в соседней Центральноафриканской Республике, которая давно вышла из-под контроля Франции.Переизбранный Идрис Деби погиб 20 апреля, от ранения, которое получил на передовой. Там он встречался с войсками, которые сражаются с военно-политической группировкой «Фронт перемен и согласия в Чаде». После его гибели в стране приостановили действие конституции, распустили парламент и правительство, а власть передали военному совету под руководством сына почившего африканского лидера — Махамата.