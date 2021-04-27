Александр Лукашенко сделал важное заявление во время визита в город Брагин.

Александр Лукашенко сделал важное заявление во время визита в город Брагин.Белорусский лидер почтил память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. 26 апреля – 35-летие страшного события. Александр Лукашенко высказался в адрес своих противников.Президент республики отметил, что конкуренты хотят разделить Белоруссию республику, но их планам не суждено сбыться. По словамполитика, в начале его руководства страной говорилось о создании Полесскойнародной республики и разъединении Белоруссии, передает"Не получится", – бескомпромиссно констатировал Александр Лукашенко. Он заверил, что свою страну граждане никому не отдадут. Недавно белорусский лидер поведал о желании врагов, жаждущих переворота, сдать республику. Президент отчитался о поимке людей, планировавших покушение на него и его наследников.Напомним, 22 апреля Владимиром Путиным. Позже президент Белоруссии рассказал, что они с коллегой говорили на злободневные темы. В их числе – нефть, газ и кооперация. Обсуждалось на встрече и сближение двух стран.