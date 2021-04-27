Площадка выполнена в виде специальной чаши – пула. Оборудование позволяет тренироваться и новичкам, и профессионалам.

Министрой РФ включил в реестр лучших практик благоустройства 118 проектов по всей стране, среди них оказался вязниковский скейт-парк за городским центром культуры и отдыха «Спутник». Об этом рассказали в пресс-службе администрации Владимирской области.За благоустройство общественного пространства проголосовали 1695 неравнодушных жителей. После завершения стройки, спортивная площадка стала востребованным местом у вязниковцев всех возрастов, в первую очередь – у молодёжи. Добавим, что с 2014 года в парке проводится фестиваль уличных видов спорта «Дети урбана».«Проектировщики привлекали к работе местную молодёжь, общественников и всех желающих. Более 150 волонтёров, среди которых школьники, студенты, сотрудники различных учреждений и организаций, вышли на расчистку территории сквера перед стартом благоустройства», - отметили в Белом доме.Площадка выполнена в виде специальной чаши – пула. Оборудование позволяет тренироваться и новичкам, и профессионалам.