Оперативниками уголовного розыска УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по городу Москве задержаны предполагаемые участники организованной группы...

«Оперативниками отдела уголовного розыска УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по городу Москве задержаны предполагаемые участники организованной группы, которая занималась кражами у граждан дорогостоящих мобильных телефонов.По предварительной информации, криминальный бизнес был тщательно спланирован. В качестве исполнителей преступлений использовались несовершеннолетние девушки, не достигшие возраста привлечения к уголовной ответственности. Их жертвами становились пассажирки метро, которые на станциях общались с помощью дорогостоящих мобильных устройств и затем убирали их в карманы верхней одежды. Совершавшие кражи подростки работали в парах – одна из них отвлекала жертву и закрывала от окружающих вторую участницу, которая незаметно вытаскивала смартфон.Другие члены группы занимались разблокировкой похищенной техники, уничтожением информации на мобильных устройствах и их продажей на радиорынке. Полученную прибыль организатор распределял между участниками криминальной схемы.В результате специальной операции сотрудниками полиции и спецподразделения Росгвардии задержан предполагаемый лидер организованной группы – 70-летний житель столицы, а также четверо его возможных соучастников – жители Москвы и Московской области. В ходе обысков по местам их проживания и на одном из столичных рынков изъяты компьютерная техника, носители информации, более 1300 аппаратов мобильной связи и иные предметы, имеющие доказательственное значение.В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 Уголовного кодекса РФ. Троим подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а двум другим – в виде домашнего ареста.В настоящее время установлена возможная причастность фигурантов к четырем эпизодам краж, ущерб от которых составил более 200 000 рублей. У следователей имеются основания полагать, что участники группы могли совершить несколько десятков аналогичных преступлений. Полицейскими проводится работа по идентификации изъятой мобильной техники и установлению личностей предполагаемых потерпевших», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк