Приедут спортсмены из Швеции, Турции, Швейцарии.

Приедут спортсмены из Швеции, Турции, Швейцарии.В течение четырёх дней в спорткомплексе «Кристалл» все желающие смогут не только поболеть за российских кёрлингистов, но и ближе познакомиться с этой набирающей популярность игрой — принять участие в мастер-классах, сообщилНа ледовой арене одновременно смогут состязаться сразу шесть команд. Так что зрителям будет трудно выбрать за кого болеть. Еще одна укороченная ледовая дорожка организована для мастер-классов. В специально отведенное время все желающие смогут побросать двадцатикилограммовые камни и понять, что это за игра.Первые игры начнутся 27 апреля в 16 часов. А уже 30 апреля будет назван победитель муромского этапа Кубка мира по кёрлингу.