На этой неделе они будут принимать от населения куличи, сладости и прочие продукты питания, которые они передадут подопечным семьям с детьми.

На этой неделе они будут принимать от населения куличи, сладости и прочие продукты питания, которые они передадут подопечным семьям с детьми."В четверг, 29 апреля, с 11 до 13 каждый желающий может передать к нам на склад (здание ЗАГС на улице Ленина, цокольный этаж) куличи, продукты питания и сладости для ребят, - сообщили добровольцы. - В период с четверга по пятницу мы будем передавать собранное в семьи. Приглашаем всех желающих присоединиться к этой доброй идее и поучаствовать. Возможно адресное посещение семей по Вашему желанию. Для тех участников группы, кто желает поучаствовать, но не имеет возможности передать лично, можно осуществить перевод на карту группы, номер 4817 7601 6666 0526 (получатель Елена Александровна М), просьба оставлять пометочку «Пасха».Фото