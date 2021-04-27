С их помощью горожане смогут добраться до городских кладбищ.
Мэрия Владимира организовала на Пасху пять дополнительных автобусных маршрутов, которые выйдут на линию 2 мая. Горожане смогут добраться до кладбищ Байгуши и Улыбышево на общественном транспорте.
Автобусы будут курсировать по следующим маршрутам:
- «Площадь Победы — кладбище Улыбышево». C 06:30 до 10:30.
- «Суздальский проспект — кладбище Улыбышево». C 06:30 до 10:30.
- «Улица 2-я Никольская — кладбище Улыбышево». C 06:30 до 15:30.
Стоимость проезда на них составит - 55 рублей.
- «Улица Гагарина — кладбище Байгуши». C 06:30 до 15:30.
- «Кладбище Улыбышево — кладбище Байгуши». C 7:00 до 15:00.
Стоимость проезда - 40 рублей.
Льготники и дети младше 7 лет смогут проехать до захоронений бесплатно.