С их помощью горожане смогут добраться до городских кладбищ.

Мэрия Владимира организовала на Пасху пять дополнительных автобусных маршрутов, которые выйдут на линию 2 мая. Горожане смогут добраться до кладбищ Байгуши и Улыбышево на общественном транспорте.Автобусы будут курсировать по следующим маршрутам:- «Площадь Победы — кладбище Улыбышево». C 06:30 до 10:30.- «Суздальский проспект — кладбище Улыбышево». C 06:30 до 10:30.- «Улица 2-я Никольская — кладбище Улыбышево». C 06:30 до 15:30.Стоимость проезда на них составит - 55 рублей.- «Улица Гагарина — кладбище Байгуши». C 06:30 до 15:30.- «Кладбище Улыбышево — кладбище Байгуши». C 7:00 до 15:00.Стоимость проезда - 40 рублей.Льготники и дети младше 7 лет смогут проехать до захоронений бесплатно.