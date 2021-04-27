Юношеская секция на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) пройдет впервые. В ней примут участие порядка 200 российских школьников и 100 учащихся из Катара.

Юношеская секция наПетербургскоммеждународном экономическом форуме (ПМЭФ) пройдет впервые. В ней примут участие порядка 200 российских школьников и 100 учащихся из Катара.В понедельник, 27 апреля, министр просвещения Сергей Кравцов встретился с участниками конкурса "Большая перемена". Школьники представили ему концепцию программы юношеской секции ПМЭФ, которую разрабатывали в течение недели вместе с представителями бизнес-сообщества и кураторами образовательных программ для предпринимателей.Учащиеся рассказали, какие экономические вопросы важно обсудить школьникам на "ПМЭФ Юниор", кто может стать гостем секции, и какой будет повестка культурной программы "юношеского" дня форума. Победитель "Большой перемены" Зинаида Гольман отметила, что на форуме подростки могут получить новые навыки и знания во всевозможных сферах, а также представить свои проекты."Очевидно, что для ответа на серьезные вызовы, с которыми столкнулись Россия и мир, нужны свежие и смелые идеи. А кто как не молодые люди способны их предложить?", – задала риторический вопрос директор Фонд развития экспертно-аналитической деятельности "Контент" Елена Соколова.По словам руководителя ФГБУ "Роспатриотцентр" Наталии Мандровой, "Большая перемена" – это сообщество школьников, которые готовы проявить себя в самых разных направления. Мол, они способны неординарно мыслить и предлагать весьма интересные решения "взрослых" задач.Отбор участников на "ПМЭФ Юниор" начался 27 апреля в сообществе "Большая перемена" социальной сети "". Школьники должны представить бизнес-стартапы и рассказать, почему именно они должны принять участие в форуме. Наиболее интересные проекты выберет экспертное жюри.