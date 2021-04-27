Животное было дезориентировано и напугано, поэтому необходимо было в кратчайшие сроки направить его в сторону лесного массива...

В дежурную часть Отдела МВД России по району Бирюлево Восточное в вечернее время от жителей района поступила информация о том, что в жилом массиве находится дикое животное – лось. На место незамедлительно были направлены сотрудники полиции и экстренных служб. Животное было дезориентировано и напугано, поэтому необходимо было в кратчайшие сроки направить его в сторону лесного массива.Благодаря скоординированным действиям полицейских УВД по ЮАО, сотрудников Росгвардии и представителей спасательной службы животное удалось направить в сторону Московской области по безопасному маршруту, исключив его выход на МКАД. В районе железнодорожного переезда сотрудники полиции, опередив животное, которое направлялось навстречу приближающейся электричке, смогли изменить траекторию его движения. Миновав железнодорожные пути, лось, наконец, попал в свою естественную среду обитания – лес.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22