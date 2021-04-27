Телеканал HBO запустил в работу Дом дракона.
Приквел Игры престолов выйдет на экраны уже скоро.
Телеканал HBO запустил в работу "Дом дракона".
Приквел "Игры престолов" выйдет на экраны уже скоро.
В твиттер-аккаунте проекта "Дом
дракона" появились любопытные кадры. На опубликованных фото актеры, играющие
в картине главные роли, читают сценарий.
"Оригинальный сериал "Дом дракона" официально находится в
производстве", – отмечается под снимком.
События нового серила будут разворачиваться в
Вестеросе, за 300 лет до начала действий "Игры престолов". В центре повествования
– дом Таргариенов. Монаршая династия переживает золотой век, но
кончина Визериса I Таргариена все меняет. На трон претендуют сразу два
наследника, начинается гражданская война.
Напомним, в основу сценария сериала "Дом дракона" легла
книга "Пламя и кровь" Джорджа Мартина. Снимает телевизионный проект Мигель
Сапочник, который ранее трудился над "Игрой престолов" – снял несколько
эпизодов. Премьера ленты запланирована на 2022 год.
Также создатели представили актеров "Дома
дракона". Рейниру Таргариен сыграет Эмма Д’Арси, Деймона Таргариена – Мэтт
Смит, а Корлиса Велариона – Стив Туссэн. Пэдди Консидайн перевоплотится в короля Визериса
I Таргариена.