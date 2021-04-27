Телеканал HBO запустил в работу Дом дракона. Приквел Игры престолов выйдет на экраны уже скоро.

Телеканал HBO запустил в работу "Дом дракона".Приквел "Игры престолов" выйдет на экраны уже скоро.В твиттер-аккаунте проекта "Домдракона" появились любопытные кадры. На опубликованных фото актеры, играющиев картине главные роли, читают сценарий."Оригинальный сериал "Дом дракона" официально находится впроизводстве", – отмечается под снимком.События нового серила будут разворачиваться вВестеросе, за 300 лет до начала действий "Игры престолов". В центре повествования– дом Таргариенов. Монаршая династия переживает золотой век, нокончина Визериса I Таргариена все меняет. На трон претендуют сразу дванаследника, начинается гражданская война.Напомним, в основу сценария сериала "Дом дракона" леглакнига "Пламя и кровь" Джорджа Мартина. Снимает телевизионный проект МигельСапочник, который ранее трудился над "Игрой престолов" – снял несколькоэпизодов. Премьера ленты запланирована на 2022 год.Также создатели представили актеров "Домадракона". Рейниру Таргариен сыграет Эмма Д’Арси, Деймона Таргариена – МэттСмит, а Корлиса Велариона – Стив Туссэн. Пэдди Консидайн перевоплотится в короля ВизерисаI Таргариена.